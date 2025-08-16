Nuova statua di Maria Ausiliatrice 

A Guspini, nel parco di via Picasso, è stata collocata nei giorni scorsi una statua della Madonna Maria Ausiliatrice, dono di Salesiani cooperatori, Ex allieve/i Fma e Vides Auxilium. «Come l'altra statua presente a Guspini – hanno sottolineato in un messaggio congiunto i tre sodalizi – il nuovo simulacro non arriva da un luogo qualsiasi ma direttamente da Valdocco a Torino, Casa Madre dei Salesiani, dove l'intera opera di don Bosco è iniziata». Non è stato facile ottenerla così in fretta, proseguono, ma la missione è andata a buon fine. Quindi l’appello: «Per favore, sappiamo che è bellissima e tutti la vorremmo a casa, ma per godercela tutti quanti è bene che rimanga al suo posto. È li per tutti, nessuno escluso». (m. s.)

