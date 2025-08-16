VaiOnline
Guspini.
17 agosto 2025 alle 01:15

Nuova statua di Maria Ausiliatrice 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

A Guspini, nel parco di via Picasso, è stata collocata nei giorni scorsi una statua della Madonna Maria Ausiliatrice, dono di Salesiani cooperatori, Ex allieve/i Fma e Vides Auxilium. «Come l'altra statua presente a Guspini – hanno sottolineato in un messaggio congiunto i tre sodalizi – il nuovo simulacro non arriva da un luogo qualsiasi ma direttamente da Valdocco a Torino, Casa Madre dei Salesiani, dove l'intera opera di don Bosco è iniziata». Non è stato facile ottenerla così in fretta, proseguono, ma la missione è andata a buon fine. Quindi l’appello: «Per favore, sappiamo che è bellissima e tutti la vorremmo a casa, ma per godercela tutti quanti è bene che rimanga al suo posto. È li per tutti, nessuno escluso». (m. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

1936-2025.

Ciao Pippo, si è spenta la tv

La scomparsa di Baudo a 89 anni: ha scritto la storia della televisione italiana 
Il conflitto

La rabbia degli ucraini: «Un incontro ripugnante»

Le critiche dei media: gli Stati Uniti deboli e il leader russo ha sfilato sul tappeto rosso 
Il caso

A Chia cartelli contro gli israeliani

«Li ho messi io», spiega l’attivista Luisi Caria. Carboni (Chenàbura): «È antisemitismo» 
Enrico Fresu
Sanità

Guardie mediche, l’ira dei sindaci «I servizi sanitari sono un diritto»

Gli specializzandi: troppe denunce, costretti a rinunciare 
Alessandra Carta
Energia

Fotovoltaico sardo, l’agricoltura perderà altri 100mila ettari

«I progetti si moltiplicheranno anche grazie al vuoto normativo» 
Lorenzo Piras
L’evento

Palio di Siena, trionfa “Gingillo” Zedde

Il fantino originario di Noragugume regala la vittoria alla contrada del Montone 
Ischia

Uccide l’ex suocera e il compagno, poi si spara

Folle aggressione per strada: l’uomo, un 69enne, ha ferito anche l’ex moglie 
Trasporti.

Due nuovi treni a idrogeno per l’Isola

Investimento da 29 milioni per le tratte Macomer-Nuoro e Monserrato-Isili 
Litorale

Poetto, un ristorante con vista mare

Pasta al pesto, porchetto e birra sotto l’ombrellone: «Un grande privilegio» 
Sara Marci