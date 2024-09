Nuova Statale 195, tutto pronto per l’apertura del primo tratto 

La tanto attesa nuova Statale 195 Sulcitana si prepara ad aprire i battenti tra il 5 e il 9 settembre, segnando una svolta epocale per la viabilità del sud Sardegna. Una vera e propria rivoluzione in materia di circolazione stradale quella messa in atto nei Comuni di Capoterra e Sarroch, nell’ambito dei lavori di costruzione. Il responsabile del settore ha infatti emanato una nuova ordinanza, andando a modificare la precedente, al fine di facilitare il completamento dei lavori.

La richiesta è arrivata direttamente dal direttore dei lavori della nuova arteria stradale che ha chiesto di poter aprire al traffico il nuovo tratto di statale compreso tra lo svincolo Su Loi-Villa D’Orri e quello di Capoterra. Una richiesta accolta favorevolmente dai sindaci dei Comuni interessati. L’ordinanza prevede l’installazione della necessaria segnaletica stradale, tutta una serie di prescrizioni volte a garantire la sicurezza degli automobilisti e di tutti gli utenti della strada durante questa delicata fase dei lavori. Questi importanti cambiamenti nella regolamentazione della circolazione stradale mirano a garantire la sicurezza di tutti durante le fasi finali dei lavori, offrendo una soluzione provvisoria che consentirà di completare l’opera nel più breve tempo possibile.

