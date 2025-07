Nuova Statale 195: la fine dei lavori slitta al prossimo anno 

inviato

Capoterra. La fine dei lavori era per prevista in questi giorni. Ma non sarà così. Passeranno almeno cinque o sei mesi prima di chiudere una volta per tutte i cantieri sulla nuova statale 195. «Fine anno, primi del 2026 – fanno sapere dall’Anas – lo slittamento è dovuto all'impossibilità di reperire i materiali necessari per la realizzazione della fondazione stradale, relativo a carenze autorizzative per lo scavo nella cava». Insomma, tempi duri per la nuova Sulcitana, dove mercoledì è morto l’operaio Michele Fuedda di Pula in seguito alle ferite riportate dopo un volo di alcuni metri mentre lavorava in un ponte del lotto 1, nel tratto di 125 che collega Capoterra con la dorsale consortile di Macchiareddu.

Cantiere sotto sequestro

“Area sottoposta a sequestro giudiziario”, si legge in un foglio affisso dove è accaduto l’incidente. Il giorno dopo la tragedia, mentre sono in corso le indagini per fare luce sulla vicenda, non ci sono né operai né mezzi. Non ci sono nemmeno i consueti cartelli all’ingresso dei cantieri, quelli che indicano il nome dell’appaltatore e i tempi previsti per la fine del lavori. Dettagli significativi in una strada da anni al centro di polemiche e ritardi burocratici. Un progetto tanto importante, quanto costoso: sono stati stanziati finora 160 milioni di euro. «I lavori sono iniziati nel 2011 – dice Francesco Dessi, allora sindaco di Capoterra – ricordo che c’era anche un certo ottimismo. Ci avevano garantito che nel giro di circa cinque anni la strada sarebbe stata inaugurata». I tempi si sono allungati e nel 2018 è stato rescisso il contratto con la Glf, la società che aveva vinto la gara d’appalto. Al suo posto è subentrato il gruppo Aleandri, che appena tre mesi fa con un post sui social aveva annunciato la fine del lavori entro l’estate 2025.

Le inaugurazioni

Nel 2020, in piena pandemia, un piccolo segnale: l’inaugurazione del lotto 3, all’ingresso di Pula. Lo scorso anno a settembre è toccato al tratto da Capoterra a Sarroch (cinque chilometri). Resta ancora aperto il cantiere dove è accaduto l’incidente. E restano anche da risolvere altri problemi legati alla visibilità e alla sicurezza. Come la mancanza di illuminazione all’altezza degli svincoli per Villa d’Orri, Su Loi e Villa San Pietro. I lampioni, un centinaio, sono ancora spenti. In uno dei cantieri i ladri di rame hanno rubato i cavi elettrici. Funzionano soltanto i punti luce all’ingresso di Pula. Per il resto si devono fare i conti con il buio anche all’inizio del tratto non ancora aperto, per la precisione nella rotonda sulla dorsale consortile dove nei giorni scorsi in un incidente è morto Giacomo Talana. L’uomo, un militare 41enne originario di Siliqua, con la sua moto è finito sul traliccio al centro del rondò. In cima al palo ci sono i fari per l’illuminazione. Mercoledì sera erano spenti.

Turismo e disagi

La chiusura di un tratto della vecchia 195 per i lavori nella condotta del Tecnocasic ha provocato un grande caos con traffico in tilt, polemiche e proteste. «Non facciamo certo una bella figura – commenta Walter Cabasino, sindaco di Pula – speriamo che i lavori finiscano presto. Di sicuro dopo l’inaugurazione dei lotti 2 e 3 la situazione dal punto di vista dalla sicurezza è migliorata. Purtroppo però a volte basta un banale incidente per creare lunghe code». Maria Concetta Spada, prima cittadina di Domus de Maria parla di «danni all’immagine turistica di tutta la zona». Tanti turisti diretti all’aeroporto hanno perso il volo. «Un cliente doveva raggiungere Elmas, ma una volta saputo del traffico bloccato a Capoterra, l’abbiamo accompagnato all’aeroporto passando da Teulada», dice Veronica Follesa, titolare di una ditta di trasporti di Pula.

Le indagini

Continuano le indagini per la morte di Michele Fuedda, l’operaio deceduto mercoledì in seguito alla ferite riportate in un incidente sul lavoro. Il cantiere è stato posto sotto sequestro, ma per il momento non ci sono indagati. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Non è stata ancora stabilita la data dei funerali del 40enne di Pula.

RIPRODUZIONE RISERVATA