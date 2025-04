Nuova sorpresa del Papa, blitz a Santa Maria Maggiore 

roma. Nuovo blitz a sorpresa di Papa Francesco. Mancavano pochi minuti alle tre del pomeriggio quando il Pontefici è arrivato nella basilica di Santa Maria Maggiore per pregare la Salus populi romani, a lui tanto cara. A differenza della visita dell’altro giorno ai restauri di San Pietro, quando Bergoglio indossava un poncho (o forse una coperta) e pantaloni scuri, ieri aveva la talare bianca e il zucchetto in testa. Il Pontefice, sempre in sedia a rotelle, è entrato in basilica con un mazzo di rose bianche in mano. Aveva i naselli per l'ossigeno, ma nel complesso è apparso in una forma discreta.

Quando il Papa è entrato nella cappella della Salus populi romani, dove è stata sistemata una pedana per permettere il passaggio della carrozzina, l'area è stata fatta sgombrare dai gendarmi. Bergoglio è stato accolto dall'arciprete, il cardinale Rolandas Mackrikas.

Il Pontefice è rimasto nella basilica di Santa Maria Maggiore per un quarto d'ora circa. Al termine del suo omaggio, ha salutato una famiglia e in particolare un bambino. Quando i fedeli si sono accorti di Bergoglio, le reazioni sono state diverse. Alcuni erano attoniti e quasi a bocca aperta, altri hanno urlato «viva il Papa». Un uomo latinoamericano lì presente ha gridato anche «viva México».

