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Football americano.
09 luglio 2026 alle 01:03

Nuova sfida a 11 per i Crusaders campioni 

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«Questo scudetto della 9FL corona una stagione perfetta, ma rappresenta anche la nostra rampa di lancio: siamo già pronti a proiettarci, con rinnovato entusiasmo, verso le future ed entusiasmanti sfide della Seconda Divisione a 11 giocatori». Il dado è tratto e a lanciarlo è la mano più qualificata a farlo, quella del presidente dei Crusaders, Emanuele Garzia. Domenica, allo stadio “Paolo Mazza” di Ferrara (dove giocava la Spal, ora Ars e Labor, in Eccellenza), i cagliaritani si sono laureati per la terza volta campioni d’Italia di football americano a 9, concludendo una stagione di Terza Divisione assolutamente perfetta. Quella per 48-6 sugli Honey Badgers Formigine è la nona vittoria su nove partite giocate. Ora è il momento di alzare l’asticella.

La nuova casa

Lo scudetto “cadetto” arriva - e non può essere un caso - nella prima stagione con il nuovo “Crusaders Field” di via Cesare Cabras e per questo Garzia ha voluto sottolineare non soltanto il contributo degli sponsor, ma anche l’attenzione delle amministrazioni. A Ferrara c’erano (in veste di tifosi), il presidente del Consiglio Comunale di Cagliari, Marco Benucci, e l'assessore ai Lavori Pubblici e alle Manutenzioni di Monserrato, Raffaele Nonnoi.

La famiglia Cru

La trasferta è stata finanziata con una raccolta fondi che ha mostrato il grande cuore dei tifosi dei “Cru”, evidentemente più numerosi di quanto si pensi: «Ci tengo ad enfatizzare come il risultato finale sia il frutto di uno sforzo collettivo. Ogni singola donazione, a partire dai 10 euro, è stata vitale per raggiungere l'obiettivo prefissato», ha voluto precisare il presidente. L’head coach newyorkese Joe Tricario, assistito da Nicola Polese (Defensive), Matia Pisu (Special teams e Wide Receiver), Antonio Nicolli (Defensive line), Efisio Melis (Running back e Wide Receiver), Walter Serra (Offensive lineman) e Andrea Antonino (Defensive back), ha guidato un gruppo di giocatori solido e incredibilmente coeso. La storia (oltre 35 anni) dei Crusaders racconta di una famiglia, più che una squadra: «Oltre l'aspetto puramente sportivo, questa vittoria è intrisa di significati emotivi profondi e indelebili. I 48 punti stampati sul tabellone sono stati interamente dedicati alla memoria di Michele De Virgiliis e Massimiliano Antonino, figure storiche e indimenticate del nostro club», ha chiuso Garzia. Esulta l'MVP Federico Dessì: «Questo titolo è il coronamento di un percorso durato anni, in cui non abbiamo mai smesso di crederci. Quest'anno volevamo la vittoria più di chiunque altro». ( c.a.m. )

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