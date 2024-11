Nuova serie su Amanda Knox, set in Umbria 

Perugia. A 17 anni dall’omicidio di Meredith Kercher, la studentessa inglese uccisa a Perugia la notte del 1° novembre 2007, il capoluogo umbro si appresta a diventare un set per una serie tv su Amanda Knox per Hulu, il canale in streaming della Disney. Prodotta dalla stessa Knox insieme anche con Monica Lewinsky. Ad annunciarlo sono i giornali locali. In questi giorni le riprese sono a Orvieto e arriveranno a Perugia da martedì fino a venerdì.

La descrizione ufficiale spiega che la serie «è basata sulla storia vera» di come la Knox (definitivamente assolta per il delitto) sia stata «erroneamente condannata per l'omicidio di Meredith e descrive la sua odissea di sedici anni per liberarsi». Oggi madre di due figli, la 37enne Knox ha raccontato in prima persona la sua esperienza nel memoir del 2013 Waiting to be Heard. La storia è stata al centro anche di un documentario su Netflix e del film di Lifetime Amanda Knox: Murder on Trial in Italy.

