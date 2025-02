Nuova segnaletica, stop e divieti alle auto 

Segnaletica nuova dopo la colata d’asfalto in tutta la strada. Gli operai incaricati dal Comune di Selargius ieri hanno tracciato stop, strisce pedonali e parcheggi lungo via Romagnino, una delle arterie della città riqualificate di recente. Stesso intervento completato in via delle Ginestre, e in via Parigi dove manca da completare il restyling della pista ciclabile inserito all’interno del progetto integrato dell’anello sostenibile che partirà a breve e servirà a collegare parchi e spazi verdi presenti in città e nel resto dell’area metropolitana di Cagliari.

Dopo via Romagnino, il cantiere per la nuova segnaletica proseguirà in piazza Martiri di Buggerru. L’intervento è riportato nell’ordinanza stilata dalla Polizia locale, che istituisce una serie di divieti per consentire i lavori di restyling: l’intervento concentrato il 5 e 6 marzo, dalle 9 alle 18, due giorni scelti per evitare disagi ai commercianti che affollano la piazza per il mercato settimanale e quello di Coldiretti. L’ordinanza prevede il ripristino della segnaletica e il divieto di transito nella piazza, lo stop alla sosta con rimozione forzata anche in via Bixio, e in via Trieste, nel tratto fra gli attraversamenti pedonali in prossimità del civico 87 e l’intersezione con via Torino

