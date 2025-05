Nuova segnaletica, procedono i cantieri 

È stato completato nei giorni scorsi il rifacimento della segnaletica in via D’Azeglio e in tutte le strade laterali. Gli operai hanno tracciato a nuovo tutti gli stop che erano ormai quasi invisibili, cancellati dall’usura e dal continuo passaggio delle auto.

L’intervento segue quello già effettuato in via d’urgenza in alcune strade cittadine come ad esempio via Marconi nei pressi dell’incrocio con via Volta dove negli ultimi tempi si sono verificati diversi incidenti con investimento di pedoni che attraversavano sulle strisce, alcuni molto gravi con i feriti trasportati all’ospedale in codice rosso.

Restano però ancora tante le strade dove le strisce sono cancellate. È il caso ad esempio di via La Marmora dove l’attraversamento pedonale quasi all’incrocio con via Vittorio Emanuele non si vede quasi più. Ed è un pericolo enorme per i pedoni perché la zona è molto frequentata per via della presenza di tantissime attività commerciali. Stessa cosa vicino al Comune, in via Umberto, nel tratto davanti al mercato civico e in via Porcu dove è stato chiesto anche di sistemare attraversamenti pedonali rialzati per migliorare la sicurezza.

