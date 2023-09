Nuova segnaletica per i parcheggi 

Quel parcheggio riservato a persone con disabilità ormai lo rispettavano in pochi. In via IV novembre a Sestu, proprio davanti al Banco di Sardegna e all’angolo con via Cagliari la segnaletica a terra che tracciava gli spazi dello stallo di sosta era ormai sbiadita e illeggibile, favorendo così gli automobilisti indisciplinati. Nei giorni scorsi il Comune è intervenuto, tracciano le nuove strisce. Ma non finisce qui. L’intervento è parte di altri per rimettere a posto la segnaletica a terra in tutta Sestu, rimediando a situazioni simili. I lavori interesseranno gli stalli di sosta anche in numerose vie dove in questi giorni sono in corso i lavori per rifare l’asfalto. Come spiega il vicesindaco e assessore all’Arredo Urbano Massimiliano Bullita, «in questi giorni la ditta incaricata si sta occupando di ripristinare la segnaletica. Manteniamo così un altro impegno. A giorni abbiamo poi previsto altri interventi importanti in tutta la cittadina».

