Nuova segnaletica nella zona industriale 

Interventi nella zona industriale di Pill’e Matta: nei giorni scorsi i mezzi comunali sono intervenuti per il rifacimento della segnaletica verticale e orizzontale.

Un lavoro che si attendeva da tempo nell’area, diventata un punto di passaggio e spesso teatro di incidenti stradali. Alcune vie della zona erano davvero in brutte condizioni: la segnaletica orizzontale, in diversi tratti era totalmente assente.

Ma per i proprietari dei capannoni e delle attività che tutti i giorni si scontrano con le criticità, la segnaletica orizzontale non è sufficiente a rendere sicura la strada. «Ci aspettavamo venissero installati anche i dissuasori per obbligare gli automobilisti a rallentare, perché qui sembra di vivere in un autodromo costantemente sommerso da auto che sfrecciano e non in una zona industriale dove, oltretutto, il traffico dovrebbe essere limitato. Aspettiamo il prossimo intervento», affermano.

