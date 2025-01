Nuova segnaletica nel centro 

Al via da ieri mattina il rifacimento della segnaletica orizzontale nel centro abitato di Muravera. Un intervento da 145mila euro che riguarda solo le strade comunali e non la centralissima via Roma (di competenza della Provincia), strada molto trafficata da quando è stata chiusa la galleria e, appunto, molto pericolosa soprattutto per i pedoni (mancano le strisce pedonali quasi ovunque). In ogni caso la segnaletica su tutto il territorio versa da anni «in uno stato di usura tale - come viene riportato nella relazione tecnica - da renderla non più visibile. Tale situazione rende la transitabilità potenzialmente pericolosa». Situazione denunciata più volte anche dalla minoranza in Consiglio comunale. I primi interventi da parte del Comune riguarderanno via Sardegna, viale Rinascita, via Europa, via Gramsci e, per quanto riguarda Costa Rei, via Ichnusa e via Colombo. Resta da capire come si procederà per la sicurezza di via Roma. (g. a.)

