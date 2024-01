Nuova segnaletica luminosa nel canale della laguna 

Un piano per restituire alla laguna di Sant’Antioco la sicurezza nella navigabilità del canale. Il procedimento sarà attivato dalla Provincia che ha stanziato 80 mila euro mentre il comune lagunare ha disposto 50 mila euro per far fronte alla necessità di installare la segnaletica luminosa ai bordi del canale: 130 mila euro per un intervento indispensabile che oltre a restituire la sicurezza alla navigazione di natanti e diportisti, faciliterà il collegamento tra le diverse località balneari del territorio.

«Voglio far presente, così come ribadito più volte, che non è una competenza diretta della Provincia - ha detto il commissario Mario Mossa - il nostro coinvolgimento fa seguito ad una responsabilità che ci assumiamo per fare in modo che si recuperi la dovuta sicurezza nella navigabilità del canale della laguna. L’ordinanza della Capitaneria di Porto di Sant’Antioco ha fatto maturare la decisione di dare una risposta concreta a chi va per mare e da qui che scaturisce l’intervento della Provincia». Pescatori e operatori della laguna offrono la loro esperienza per la corretta esecuzione dei lavori. «Per evitare errori che purtroppo si sono verificati in passato - dicono Angelo e Fernando Farci - siamo qua per poter indicare effettivamente dove passa il canale».

