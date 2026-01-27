VaiOnline
Viabilità.
28 gennaio 2026 alle 00:28

Nuova segnaletica in viale Monastir: traffico paralizzato 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Code interminabili, in entrambi i sensi di marcia di viale Monastir, dai semafori al termine della statale 131 fino alla rotonda che porta a via Puglia e via del Fangario. Le conseguenze alla viabilità sono state inevitabili per una delle strade più trafficate della città. Così anche ieri è stata una giornata difficile sul fronte del traffico.

I disagi nella mattinata di ieri sono dovuti alla ripresa dei lavori per il rifacimento dell’asfalto e della segnaletica. Gli interventi erano programmati da tempo dal Comune, ma sono stati interrotti più volte a causa dell’allerta meteo e la pioggia di queste settimane che hanno impedito di procedere con la manutenzione della strada.

Le operazioni di ieri hanno riguardato principalmente via del Fangario per completare la segnaletica orizzontale, rimasta a metà dopo i primi interventi. La carreggiata, che dopo la rotonda porta a viale Elmas, è stata ristretta a una sola corsia, bloccando il traffico per tutta viale Monastir, mentre gli operai erano al lavoro.

Numerose auto e i mezzi del trasporto pubblico che passano per quelle strade si sono così dovuti incolonnare creando lunghe file, percorrendo tutta viale Monastir e via del Fangario a passo d’uomo. In tanti hanno cercato di cambiare corsia, ma i disagi ci sono stati anche nel senso di marcia opposto, dalla rotonda tra via Puglia, viale Monastir e via del Fangario fino al semaforo che conduce alla strada statale 131. (ro. c.)

RIPRODUZIONE RISERVATA  

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Manovra, le risorse per le diocesi paralizzano l’aula

Lavori a rilento: ok a soli tre articoli Alto rischio di esercizio provvisorio 
Roberto Murgia
L’emergenza.

Oristanese senza medici, ne manca uno ogni due

Marianna Guarna
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la celebrazione del Giorno della Memoria al Quirinale, Roma, 27 gennaio 2026. ANSA/RICCARDO ANTIMIANI
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la celebrazione del Giorno della Memoria al Quirinale, Roma, 27 gennaio 2026. ANSA/RICCARDO ANTIMIANI
Giorno della memoria

«Non c’è posto per l’odio razziale»

Il messaggio di Mattarella: «Tutta l’Ue sia unita contro l’antisemitismo» 
Scienza

Oliena, la grotta delle meraviglie

Uno speleologo di Seui ha scoperto sette chilometri di cavità inesplorate 
Giorgio Ignazio Onano
Strade maledette

Monserrato, travolto sulle strisce

Ricoverato al Brotzu un 89enne dopo l’incidente in via Del Redentore 
Raffaele Serreli