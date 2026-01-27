Nuova segnaletica in viale Monastir: traffico paralizzato 

Code interminabili, in entrambi i sensi di marcia di viale Monastir, dai semafori al termine della statale 131 fino alla rotonda che porta a via Puglia e via del Fangario. Le conseguenze alla viabilità sono state inevitabili per una delle strade più trafficate della città. Così anche ieri è stata una giornata difficile sul fronte del traffico.

I disagi nella mattinata di ieri sono dovuti alla ripresa dei lavori per il rifacimento dell’asfalto e della segnaletica. Gli interventi erano programmati da tempo dal Comune, ma sono stati interrotti più volte a causa dell’allerta meteo e la pioggia di queste settimane che hanno impedito di procedere con la manutenzione della strada.

Le operazioni di ieri hanno riguardato principalmente via del Fangario per completare la segnaletica orizzontale, rimasta a metà dopo i primi interventi. La carreggiata, che dopo la rotonda porta a viale Elmas, è stata ristretta a una sola corsia, bloccando il traffico per tutta viale Monastir, mentre gli operai erano al lavoro.

Numerose auto e i mezzi del trasporto pubblico che passano per quelle strade si sono così dovuti incolonnare creando lunghe file, percorrendo tutta viale Monastir e via del Fangario a passo d’uomo. In tanti hanno cercato di cambiare corsia, ma i disagi ci sono stati anche nel senso di marcia opposto, dalla rotonda tra via Puglia, viale Monastir e via del Fangario fino al semaforo che conduce alla strada statale 131. (ro. c.)

