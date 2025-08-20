Nuova segnaletica in centro 

Nuova segnaletica orizzontale nelle strade di Sanluri. Il Comune ha pubblicato un avviso per le ditte interessate a partecipare alla gara (del valore di poco più di ottomila euro) per il tracciamento di strisce pedonali, zebrature e altri segnali indispensabili per garantire la sicurezza di automobilisti e pedoni. I lavori dovranno essere completati entro il 31 dicembre o, comunque, quando sarà esaurito il budget in base alle opere realizzate. La ditta che verrà incaricata dell’esecuzione dell’intervento dovrà provvedere allo «sgombero da veicoli in sosta sulle superfici da verniciare a mezzo di posizionamento a propria cura e spese di segnaletica provvisionale e avvisi almeno 48 ore prima». L’amministrazione richiede anche l’impegno ad assicurare – durante l’esecuzione dei lavori – la circolazione pedonale e, ove possibile, quella veicolare sulle strade interessate dagli interventi. ( s. r. )

