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Via Principessa Jolanda.
10 giugno 2026 alle 00:32

Nuova segnaletica in centro, agli incroci spunta il “doppio stop” 

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Dopo il rifacimento dell’asfalto prosegue la realizzazione della nuova segnaletica nelle strade del centro. Concluso l’intervento in via Sant’Antonio, gli operai ieri mattina erano impegnati a tracciare stop, linee di mezzeria e attraversamenti pedonali in via Principessa Jolanda e dopo dovrebbe toccare alle strade ancora senza segnaletica come le vie Merello e Bizet. Oggi, secondo quando indicato dai cartelli di divieto di sosta, sistemati già da alcuni giorni, si dovrebbe procedere al rifacimento della segnaletica in piazza Marcora , davanti al poliambulatorio Asl dove saranno tracciate le strisce blu e quelle gialle che delimitano la sosta riservata ai disabili e alle persone che devono fare la dialisi nel centro al poliambulatorio.

Nelle scorse settimane il riordino della segnaletica ha riguardato inoltre via Garibaldi dove sono stati realizzati percorsi pedonali e regolamentate, non senza proteste, le soste, e via Olanda, anche qui in modo da evitare la sosta selvaggia.

Per ridurre il rischio di incidenti si è poi deciso di realizzare due nuovi doppi stop agli incroci tra via Cagliari e via Cimabue e tra piazza IV Novembre e via Perra. L’introduzione del doppio stop ha già dimostrato in altri punti strategici quanto sia determinante nel limitare i sinistri.

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