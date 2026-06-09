Nuova segnaletica in centro, agli incroci spunta il “doppio stop” 

Dopo il rifacimento dell’asfalto prosegue la realizzazione della nuova segnaletica nelle strade del centro. Concluso l’intervento in via Sant’Antonio, gli operai ieri mattina erano impegnati a tracciare stop, linee di mezzeria e attraversamenti pedonali in via Principessa Jolanda e dopo dovrebbe toccare alle strade ancora senza segnaletica come le vie Merello e Bizet. Oggi, secondo quando indicato dai cartelli di divieto di sosta, sistemati già da alcuni giorni, si dovrebbe procedere al rifacimento della segnaletica in piazza Marcora , davanti al poliambulatorio Asl dove saranno tracciate le strisce blu e quelle gialle che delimitano la sosta riservata ai disabili e alle persone che devono fare la dialisi nel centro al poliambulatorio.

Nelle scorse settimane il riordino della segnaletica ha riguardato inoltre via Garibaldi dove sono stati realizzati percorsi pedonali e regolamentate, non senza proteste, le soste, e via Olanda, anche qui in modo da evitare la sosta selvaggia.

Per ridurre il rischio di incidenti si è poi deciso di realizzare due nuovi doppi stop agli incroci tra via Cagliari e via Cimabue e tra piazza IV Novembre e via Perra. L’introduzione del doppio stop ha già dimostrato in altri punti strategici quanto sia determinante nel limitare i sinistri.

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