Nuova segnaletica e ripristino dei giochi rovinati dai vandali 

Tra le strade comunali di Carloforte da manutenzionare prossimamente c’è quella per Canalfondo e La Punta, la ex provinciale 101. La Giunta comunale guidata da Stefano Rombi ha approvato la proposta dell’assessore ai Servizi tecnologici Gianni Verderosa per il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale. La segnaletica orizzontale, attualmente sbiadita, dovrà essere ripassata, così come sarà necessario ripristinare la segnaletica verticale, sostituendo sostegni, montanti e cartelli attualmente poco leggibili o danneggiati.

Altra delibera di indirizzo approvata dalla Giunta, anche questa su proposta dell’assessore Verderosa, riguarda il ripristino dei giochi nel parco di piazza Pegli. Molti giochi mostrano il segno del tempo, altri sono stati vandalizzati rendendoli così inutilizzabili: è necessario mettere mano all’area di piazza Pegli con nuovi giochi. «Garantire ai nostri bambini la possibilità di giocare all’aperto e con strutture adeguate è un obiettivo prioritario della nostra amministrazione - si legge nella delibera - devono essere realizzati, compatibilmente con le risorse di bilancio, tutti gli interventi necessari a garantire la piena efficienza e fungibilità del parco giochi».

