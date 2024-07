Nuova segnaletica, divieti di sosta 

Stop alla sosta in via Istria e nelle vie Bellini e San Salvatore, nel centro cittadino. Divieti contenuti in due distinte ordinanze stilate dalla Polizia locale di Selargius: la prima - già in vigore da lunedì scorso - vieta di parcheggiare in via Bellini e via San Salvatore sino a domani, dalle 7 del mattino alle 19 di sera. Decisione presa per consentire di tracciare la segnaletica orizzontale nelle due arterie stradali asfaltate di recente dopo i lavori nella rete idrica e per la fibra ottica che avevano trasformato le strade in trincee. Stessa motivazione alla base dell’ordinanza che impone lo stop alla sosta veicolare in via Istria da lunedì 5 agosto sino a venerdì 9: non si potrà parcheggiare dalle 6 alle 18 nel tratto compreso fra via Gorizia e via San Lussorio. Anche in questo caso le modifiche sono state decise per permettere alla ditta incaricata dal Comune di ripristinare la segnaletica.

