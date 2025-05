Nuova segnaletica, chiude piazza Martiri di Buggerru 

Piazza Martiri di Buggerru off limits per due giorni. Lo spazio nel centro città di Selargius, area per la sosta pubblica e sede del mercato settimanale del mercoledì e di quello di Coldiretti il venerdì, è al centro di un intervento di riqualificazione della segnaletica con tanto di limitazioni al traffico messe nero su bianco in un’ordinanza stilata dalla Polizia locale. Le modifiche si concentrano il 28 e il 29 maggio, dalle 8 alle 18: divieto di transito, ad eccezione dei veicoli della famiglia residente, nella piazza, stop alla sosta con rimozione forzata e alle auto anche in via Bixio - nel tratto fra via Trieste e la piazza - e non sarà possibile parcheggiare neanche in via Trieste fra il civico 87 e l’incrocio con via Torino.

I motivi del restyling vengono riportati nella stessa ordinanza: «La segnaletica stradale orizzontale della piazza Martiri di Buggerru, sia relativa ai numeri e alle delimitazioni dei posteggi dei commercianti del mercato civico, sia agli stop e agli attraversamenti pedonali presenti, dato l’evidente deterioramento, ha bisogno di un ripristino per garantire li corretto utilizzo del suolo pubblico da parte dei commercianti e per garantire la sicurezza della circolazione stradale».

Non solo: nella zona del mercato verranno anche tracciati stalli per le due ruote, attualmente assenti.

