Nuova segnaletica alla fermata del bus 

Cambia la cartellonistica stradale al centro di Pabillonis. In via San Giovanni e via Sassari sono state introdotte delle modifiche alla segnaletica stradale per assicurare sia una migliore visibilità delle indicazioni, ma soprattutto garantire maggior sicurezza ai cittadini. Le variazioni sono state eseguite in coincidenza con le aree di sosta dagli autobus e di un parcheggio per persone con disabilità, spostato in prossimità del marciapiede di fronte al palazzo comunale. La spesa complessiva è stata di 1.500 euro.

«Queste modifiche si sono rese necessarie per alcune anomalie riscontrate con i referenti dell'Arst», dice il sindaco Riccardo Sanna. In prossimità del palazzo municipale la segnaletica verticale era mal posizionata e quella orizzontale aveva gli attraversamenti pedonali troppo ravvicinati all’area di sosta dell’autobus.

In via Sassari, la segnaletica orizzontale e la mancanza di un marciapiede per la salita e la discesa dei passeggeri creava problematiche ed è stato predisposto un attraversamento pedonale prima della fermata, con la creazione di un passaggio pedonale laterale, utile anche alla discesa, alla salita e allo stazionamento dei passeggeri.

