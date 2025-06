Nuova sedia Job in spiaggia 

È stata consegnata alla cooperativa il Delfino una delle nuove sedie Job per disabili da utilizzare nella seconda spiaggia di Porto Pino.

Si tratta di una donazione che rientra nel progetto promosso dall’associazione Ludis Lungit, grazie alla preziosa collaborazione dei gruppi delle vecchie glorie del calcio sardo, in particolare alle vecchie glori dell’Ex BiancoBlu del Carbonia.

«Si tratta di un importante attrezzatura. – dice Pino Carta delle vecchie glorie Ex Biancoblù - Consentirà di poter accedere in acqua anche a persone che non possono accedere autonomamente». Progetto sostenuto anche dalle amministrazioni comunali di Narcao, Santadi e Villaperuccio: «Grazie alla raccolta fondi - dice Claudio Facchini - abbiamo portato avanti questa iniziata anche grazia ad alcuni privati siamo riusciti a consegnare 12 sedie in Sardegna per consentire l’accesso in acqua a persone portatrici di handicap o con altre disabilità». (f. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA