«Nuova sede per l’archivio comunale» 

«Spazi ristretti e abbandonati, è necessario trovare una sede più consona per l’archivio storico comunale». La richiesta è contenuta nella mozione presentata dal capogruppo di Selargius cambia Mario Tuveri.

Nel documento l’esponente di minoranza parla di «vegetazione spontanea che in alcuni punti supera anche il metro di altezza», riferendosi alla situazione del cortile esterno, condiviso con il cantiere comunale. Fra le segnalazioni anche la mancanza di spazi per i dipendenti che ci lavorano, scaffalature “fatiscenti”. Da qui la richiesta di una pulizia generale dell’area di accesso, «un collegamento internet idoneo a caricare più velocemente i file nel sito, l’acquisto di uno scanner adeguato, un finanziamento per la digitalizzazione. E soprattutto», chiede Tuveri, «servono locali decorosi e adeguati alla valorizzazione del patrimonio storico, e facilmente raggiungibili dalla popolazione».

