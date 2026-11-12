Nuova sede per la Scuola civica di musica di Guspini. Con una delibera, la Giunta comunale ha ufficializzato il trasferimento delle attività didattiche a Casa Fanari, lo storico complesso di case a corte situato tra via Caprera e via Eleonora d'Arborea. La decisione è nata dall’esigenza di superare le difficoltà logistiche emerse negli ultimi mesi nella precedente sede all'ex scuola Rodari, in via Tagliati: c’era una sola aula e si condivideva l’edificio con diverse associazioni. Una convivenza resa complessa dall’inevitabile suono durante le lezioni di strumento, canto e musica d’insieme, che limitavano la serenità degli altri gruppi e le possibilità di crescita della scuola stessa.

Era necessario trovare una soluzione che garantisse a tutti di lavorare nelle migliori condizioni, spiegano dal Comune. Il via libera operativo è arrivato a seguito del sopralluogo della responsabile dell’ufficio Patrimonio, che ha giudicato idonei gli ambienti di via Caprera. Prima del trasferimento definitivo di allievi, docenti e strumentazione, l’ufficio Manutenzioni eseguirà un intervento tecnico per l’adeguamento dell’impianto elettrico.

La notizia è stata accolta con grande favore non solo dagli iscritti, che potranno finalmente contare su spazi più ampi e funzionali. La riapertura regolare di Casa Fanari garantirà infatti una maggiore tutela dell'immobile e porterà nuovo movimento nel cuore del centro storico. L'operazione raggiunge così un doppio obiettivo: risolvere un problema pratico e restituire alla cittadinanza uno degli edifici più rappresentativi del paese, trasformandolo in un presidio culturale attivo.

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