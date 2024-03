Nuova sede per il mercato settimanale 

Lunedì sarà inaugurato il nuovo mercato a Monastir, che si sposterà nella centrale via Michelangelo. Da circa vent’anni gli stand erano collocati in parte in via del Levante e in parte in via Cungiau de Domu, zona poco visibile e meno sicura rispetto all’area che li accoglierà tra qualche giorno: «Lo spazio nel quale si svolgeva il mercato era eccessivamente stretto e i cittadini che abitavano in quelle strade avevano difficoltà a uscire di casa nelle ore in cui erano presenti le bancarelle», afferma la sindaca Luisa Murru.

Ciò che ha spinto il Comune a scegliere una sezione della più ampia via Michelangelo come nuova sede del mercato del lunedì sono anzitutto ragioni di sicurezza: «La nuova area è molto più ampia rispetto a quella precedente e se mai dovesse rendersi necessario l’intervento di un mezzo di soccorso non ci saranno più problemi per il suo passaggio - prosegue la prima cittadina - inoltre nella nuova collocazione, il mercato è più visibile e attrattivo per gli acquirenti».

L’ampia area conterrà venticinque nuove postazioni di cinque per otto metri per un totale di 40 metri quadri e avrà una nuova planimetria: al centro saranno collocati gli stand di prodotti alimentari, accanto saranno posizionati i produttori agricoli e ai lati quelli che vendono prodotti vari. «Sono convinta che questa nuova sistemazione, più visibile e spaziosa, darà nuovo impulso sia alle attività commerciali ambulanti che a quelle stabili della zona», conclude fiduciosa la sindaca.

