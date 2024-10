Nuova sede per i volontari della Protezione civile 

La Protezione Civile “Gentilis” di Guspini avrà presto una nuova sede. L’associazione aveva segnalato al Comune i problemi dei locali di via Cagliari nell’ex carcere, in particolare i disagi per la custodia di attrezzi e macchinari all’aperto, esposti alle intemperie, con conseguenti danni e maggiori costi di manutenzione.

L’amministrazione ha risposto positivamente, assegnando uno spazio nei locali in disuso di via Einaudi. «Abbiamo dato loro uno spazio all’ex scuola edile, e l’associazione si dovrà occupare della manutenzione», ha dichiarato l’assessora al Patrimonio, Stefania Atzei. I locali, da tempo non utilizzati, necessitano infatti di interventi di sistemazione. La nuova sede garantirà alla “Gentilis” maggiore spazio e una migliore accessibilità, facilitando così le operazioni in caso di emergenze o calamità naturali. Nell’attesa, l’associazione utilizzerà temporaneamente un laboratorio di transizione nella zona industriale per ospitare i propri mezzi, attualmente custoditi fuori dal territorio comunale (a Villacidro), con conseguente forte ritardo nell’intervenire in caso di improvvise emergenze per il territorio Guspinese.

«Anche se il regolamento delle botteghe di transizione vieta l’utilizzo a magazzino, siamo andati in deroga vista l’importanza dell’associazione per la comunità», ha specificato l’assessora Atzei, sottolineando che l’uso provvisorio sarà consentito fino alla ristrutturazione della sede definitiva. (g. g. s.)

