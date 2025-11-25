Nuova sede Pd, Stochino all’attacco 

Sabato il consigliere regionale Salvatore Corrias inaugurerà a Tortolì la sede provinciale del Pd. L’iniziativa, curata dai tesserati della cittadina, arriva in un momento delicato per il partito in Ogliastra, sospeso nelle sue capacità di iniziativa dal provvedimento del giudice del Tribunale di Lanusei, in attesa dell’udienza del prossimo gennaio e dell’esito della mediazione tra le parti, i due candidati Matteo Stochino e Ivan Puddu, affidata al segretario Silvio Lai. Proprio Stochino stigmatizza la decisione di inaugurare la sede. «Corris si arroga il potere di aprire autonomamente la sede della Federazione provinciale, in spregio al percorso di mediazione avviato dal segretario regionale per il superamento della crisi congressuale».

Stochino prospetta due conseguenze: «In primis iniziative come quella di oggi vanno nella direzione opposta: invece di unire, dividono; invece di costruire ponti, alzano muri e chi agisce in questo modo sta violando il provvedimento cautelare del Tribunale di Lanusei che ha sospeso l'efficacia degli atti congressuali e di tutti gli atti conseguenti».

Un invito al segretario Ivan Puddu arriva anche dall’ex sindaco di Tertenia, tesserato Pd Guido Pisu. «Una sentenza non può determinare la sopravvivenza di un partito come il nostro. La sentenza ha comportato il blocco di qualsiasi attività; uno stallo che bisogna superare. Ecco perché ti chiedo di voler assumere le iniziative che ritieni più opportune per sbloccare questa situazione paradossale, richiamando tutti all’unità». Il segretario eletto Ivan Puddu, interpellato sulla questione, ha preferito non rispondere.

