VaiOnline
Lanusei.
26 novembre 2025 alle 00:18

Nuova sede Pd, Stochino all’attacco 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sabato il consigliere regionale Salvatore Corrias inaugurerà a Tortolì la sede provinciale del Pd. L’iniziativa, curata dai tesserati della cittadina, arriva in un momento delicato per il partito in Ogliastra, sospeso nelle sue capacità di iniziativa dal provvedimento del giudice del Tribunale di Lanusei, in attesa dell’udienza del prossimo gennaio e dell’esito della mediazione tra le parti, i due candidati Matteo Stochino e Ivan Puddu, affidata al segretario Silvio Lai. Proprio Stochino stigmatizza la decisione di inaugurare la sede. «Corris si arroga il potere di aprire autonomamente la sede della Federazione provinciale, in spregio al percorso di mediazione avviato dal segretario regionale per il superamento della crisi congressuale».

Stochino prospetta due conseguenze: «In primis iniziative come quella di oggi vanno nella direzione opposta: invece di unire, dividono; invece di costruire ponti, alzano muri e chi agisce in questo modo sta violando il provvedimento cautelare del Tribunale di Lanusei che ha sospeso l'efficacia degli atti congressuali e di tutti gli atti conseguenti».

Un invito al segretario Ivan Puddu arriva anche dall’ex sindaco di Tertenia, tesserato Pd Guido Pisu. «Una sentenza non può determinare la sopravvivenza di un partito come il nostro. La sentenza ha comportato il blocco di qualsiasi attività; uno stallo che bisogna superare. Ecco perché ti chiedo di voler assumere le iniziative che ritieni più opportune per sbloccare questa situazione paradossale, richiamando tutti all’unità». Il segretario eletto Ivan Puddu, interpellato sulla questione, ha preferito non rispondere.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’emergenza.

Maccheronis sempre a secco, rubinetti chiusi

Fabrizio Ungredda
25 novembre

È legge l’ergastolo per i femminicidi

Ieri corteo a Cagliari: «Ma ora si deve lavorare sui giovani per cambiare la mentalità» 
Luigi Almiento
Il dibattito

Meloni ora guarda alla legge elettorale

In attesa del referendum sulla Giustizia, maggioranza divisa sul testo  
La storia

Ciclisti di Sarroch aiutati da Aru e Nibali

Auto in panne dopo un incidente in autostrada, intervengono i due fuoriclasse 
Ivan Murgana
La guerra

Trump: «Ucraina, accordo vicino»

Ma Mosca avverte: le modifiche al Piano rispettino il vertice di Anchorage 
Conti pubblici.

Bilancio, arriva l’ok di Bruxelles

Promosso il Documento programmatico dell’Italia, Giorgetti soddisfatto 