Nuova sede Filca Cisl a Quartu 

Una nuova sede al centro di Quartu, in via Diaz 110. Più postazioni per gli operatori ma anche a disposizione di chi volesse consultare online la propria posizione Inps, il Fondo pensione o il Fondo sanitario. La Filca Cisl ha una sede quartese aperta - oltre ai residenti in città - anche agli iscritti di Selargius e Quartucciu. Sono oltre 240 le aziende edili che hanno sede a Quartu, con circa 1800 persone impiegate e altre 400 tra lavoratori del settore legno, manufatti, lapidei. «Un numero importante, che può crescere ancora - ha detto il segretario regionale, Marco Ambu, nel corso dell’inaugurazione. Presente Cristina Raghitta, della segreteria nazionale, Mimmo Contu, dell’Ust di Cagliari, e tanti delegati delle diverse categorie Cisl.

«Siamo già a Quartu, come sindacato - dice Ambu - ma il nostro obiettivo è avere qui una casa comune a tutte le categorie, insieme a tanti altri colleghi della Cisl». Cristina Raghitta ha portato il sostegno della Filca nazionale, «che crede fortemente nella centralità del territorio e nell’opportunità di investire nelle sedi zonali». Garantiti servizi fiscali (Caf) e previdenziali (patronato Inas), l’Ufficio vertenze per le consulenze legali, e uno spazio web. (f. l.)

