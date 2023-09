Nuova scuola media, appaltati i lavori per tre milioni e mezzo 

Sono stati appaltati ieri i lavori per la costruzione del nuovo caseggiato delle Medie dell’Istituto comprensivo numero 2 di via Caravaggio a Sinnai. Ha vinto una impresa di Roma. Il costo dell’intervento è di tre milioni e mezzo di euro: tre milioni e 200mila euro sono arrivati col Pnrr; trecentomila euro ricavati da un avanzo di amministrazione del Comune. L’impresa dovrebbe iniziare i lavori a ottobre con la demolizione del vecchio e pericolante vecchio fabbricato chiuso un anno fa. I lavori dovrebbero essere ultimati entro il 2026. Al Comune si spera che terminino prima.

«Con la conclusione di questo iter sulla scuola media – dice il sindaco Tarcisio Anedda – siamo riusciti ad appaltare nei tempi previsti tutti i progetti finanziati col Pnrr: asilo nido di Bellavista, la piscina, il recupero del Cinema Roma, il polo per le associazioni che sarà ricavato nell’ex mattatoio, il piano di forestazione in periferia, interventi in pineta, la mensa scolastica. Tutto grazie a un importante lavoro di èquipe tra l'amministrazione dell’Ufficio tecnico».

«La struttura della nuova scuola - dice l’assessora ai Lavori pubblici Aurora Cappai - è prevista su due piani con al centro un ampio spazio polifunzionale, 120 metri quadrati per sette metri di altezza. Attorno, saranno ricavate otto aule, la sala mensa, due laboratori e un'aula di informatica, a cui si aggiungeranno la sala colloqui, la presidenza, la mediateca e l'archivio». (r. s.)

