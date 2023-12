Nuova scuola e Imu, scontro in Consiglio 

«Non siamo disfattisti, ma vogliamo che le cose siano chiare». A dirlo è l’opposizione in Consiglio comunale che spiega la scelta di abbandonare l’aula o astenersi dalla votazione dei punti all’ordine del giorno durante le ultime due seduti del Consiglio. «Sulla variazione del piano triennale delle opere pubbliche la nostra posizione è consapevole e motivata», spiega il capogruppo del gruppo misto Franco Paderi puntando il dito contro la Giunta rea di aver «stralciato dal programma il progetto per la realizzazione dell’asilo nido in via Tortoli», lasciando il posto, come deciso dall’assessorato ai lavori pubblici, grazie ai fondi del Pnrr, a nuova scuola dell’infanzia.

Cambio di programma

«È inaccettabile. Il primo progetto è costato, peraltro, al Comune circa 150 mila euro e questa amministrazione in spregio a qualsiasi forma di economicità la cestina. Anche la realizzazione della scuola dell’infanzia prevede nuovi costi per la progettazione. Una scelta sbagliata sin dall'origine, priva di qualsiasi ragionevole buonsenso e di un'analisi ponderata sulla reale domanda- offerta», incalza Paderi. «A oggi i dati si attestano a una drastica riduzione di nuovi iscritti alla scuola primaria e con la recente riforma della scuola che prevede l'accorpamento dei plessi, scelta peggiore non si poteva fare. Una nuova struttura condannata, presumibilmente, all'inutilizzo che graverà sul bilancio comunale in termini di manutenzione».

Le accuse

La minoranza inoltre sostiene che la variazione di bilancio non poteva essere discussa. «Mancava il dettaglio delle variazioni che avrebbe consentito di avere piena contezza di ciò che si stava votando», sottolinea ancora il consigliere accusando i colleghi della maggioranza di «alzare la mano in Aula come se stessero timbrando il cartellino. Questa non è responsabilità di voto ma solo presenza per assicurare il numero legale». Ma anche sulla discussione e approvazione dell’aumento dell’addizionale comunale l’opposizione ha lasciato l’aula. «È anacronistico e irresponsabile l’aumento di circa il 35 per cento. È palese che questa amministrazione voglia correre ai ripari dopo il disastro annunciato in bilancio. Purtroppo, prevediamo, che non sarà l’unico aumento che i nostri concittadini dovranno sostenere nei prossimi mesi», aggiunge Paderi.

«La percezione, infatti, è che si voglia aumentare la pressione fiscale a carico dei quartuccesi e l'approvazione del regolamento generale delle entrate sia il primo passo verso quella direzione. A breve la Giunta proporrà anche l'aumento dell’aliquota Imu», e ricorda che da tempo la minoranza porta avanti una battaglia «per evitare che i proprietari siano chiamati a versare un’imposta regressiva senza potere realizzare. Se si aumentasse il valore ai fini Imu sarebbe davvero una beffa».

La replica

Dura la replica del sindaco Pietro Pisu: «Il consigliere Paderi dimostra per l’ennesima volta di non saper leggere atti e bilancio. Da anni sempre le solite accuse, dimenticando di essere stato assessore nella precedente consiliatura e solo dopo essere stato cacciato è diventato paladino del nulla».

RIPRODUZIONE RISERVATA