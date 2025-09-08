Nuova scuola di via Caravaggio, prima campanella per gli alunni 

Apre giovedì il nuovo caseggiato scolastico di via Caravaggio realizzato in meno di due anni a Sinnai. Otto aule con al centro un ampio spazio polifunzionale, la presidenza, la mediateca, l’archivio, i laboratori e la sala mensa. Tutto realizzato con quattro milioni di euro finanziati nel 2023 attraverso il Pnrr (Piano nazionale ripresa resilienza.

«Questa scuola - ha detto la sindaca di Sinnai Barbara Pusceddu- rappresenta un nuovo modo di pensare lo spazio educativo. È il frutto di un lavoro condiviso, in continuità con l'amministrazione comunale in carica sino a metà del 2024, guidata dal sindaco Tarcisio Anedda. Un progetto nato dall’ascolto e dalla coprogettazione: ingegneri comunali, insegnanti e alunni hanno immaginato insieme una scuola moderna, flessibile, luminosa, pensata per favorire l’apprendimento e la connessione con l’ambiente esterno».

Soddisfazione è stata espressa ieri anche dall’ex assessora ai Lavori pubblici Aurora Cappai, in Giunta durante lo studio del progetto curato dalla dirigente Valentina Lussu, sino all’arrivo dei fondi Pnrr.

«Quando si ottengono questi risultati – ha detto Cappai -dobbiamo essere tutti soddisfatti. Gli amministratori della Giunta Anedda, quelli di oggi, l’intero apparato scolastico, i ragazzi e le famiglie». (r. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA