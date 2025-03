Nuova scuola dell’infanzia, lavori per il completamento 

La nuova scuola dell’infanzia non è mai stata aperta a causa di un blocco dei lavori: il contratto tra la ditta appaltatrice e il Comune di Villaspeciosa è stato rescisso e l’amministrazione ha dovuto bandire un’altra gara. Ora finalmente i lavori stanno per ripartire.

«Sono state aperte le buste della gara, siamo in fase di aggiudicazione», spiega il sindaco Gianluca Melis. «Andremo a rimettere mano a quelle strutture per il completamento che dovrebbe finire entro un anno come da cronoprogramma». Il sindaco ricorda: «Ora il costo è aumentato di mezzo milione: in tutto circa due milioni di euro».

I lavori erano iniziati nel 2018: «I lavori si bloccarono durante il Covid – continua Melis -. Dopo avevamo avuto problemi con la ditta che li stava eseguendo, poi la recessione del contratto e infine, grazie alla Regione, abbiamo ottenuto una revisione del vecchio finanziamento. Adesso siamo in fase di verifica per affidare l’appalto per il completamento dell’opera. Ci auguriamo che l’azienda aggiudicatrice porti a compimento i lavori in un anno. Anche perché la scuola esistente ha più di cinquant’anni, mentre l’asilo che stiamo costruendo sarà all’avanguardia».

Nel frattempo - di fronte alla scuola dell’infanzia – a Villaspeciosa sono stati ultimati i lavori dell’asilo nido. A breve il collaudo e poi sarà aperto il bando per la concessione della struttura. Potranno essere ospitati 25 bambini dai 0 ai 3 anni. (l. e.)

RIPRODUZIONE RISERVATA