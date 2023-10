Nuova scuola alberghiera, sul piatto 7,5 milioni di euro 

Sette milioni e mezzo a Muravera per la nuova scuola alberghiera, un altro milione di euro per la palestra. Il via libera definitivo, con l’approvazione del progetto esecutivo, è arrivato dalla Provincia del Sud Sardegna che coordinerà, appunto, la realizzazione di una scuola nuova di zecca al posto del vecchio istituto agrario ed enogastronomico “Giuseppe Dessì” (con sede a Muravera e Villaputzu).

«Abbiamo necessità di edifici scolastici nuovi», ha spiegato il sindaco di Muravera Salvatore Piu: «Il vecchio istituto agrario era ormai obsoleto e gravato da troppe problematiche».

Per l’assessore comunale ai lavori pubblici, Federico Lai, «la nuova scuola che sorgerà alla periferia di Muravera avrà caratteristiche al passo con i tempi: è un edificio completamente nuovo, di avanzata concezione, sostenibile, per il quale saranno utilizzati materiali all’avanguardia. E all’avanguardia saranno anche gli spazi a disposizione di allievi, professori e personale non docente».

Il progetto è stato finanziato dal Pnrr, le gare per l’esecuzione dei lavori sono già in corso di pubblicazione.

Muravera e Villaputzu avranno scuole innovative ed efficienti. A Villaputzu sarà ricostruito il polo che comprende elementari e medie per un totale di 5 milioni di euro più altri 2 per il nido e l’infanzia. A Muravera invece, oltre all’alberghiero, sarà realizzato per la prima volta un asilo nido (800mila euro) e saranno ristrutturate le scuole elementari (400mila euro).

