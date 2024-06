Nuova scritta di benvenuto ai visitatori 

C’è un nuovo biglietto da visita per chi fa tappa a Ilbono. Ai piedi dell’ulivo di via Nazionale, i visitatori che vengono da Lanusei troveranno ad accoglierli la scritta “Ilbono” decorata con elementi che richiamano la tradizione, la cultura e l’economia del paese. Un nuovo caloroso benvenuto ai visitatori e “strangius”. L’opera artistica, realizzata con il contributo di Grazia Stochino, è stata inaugurata ieri dall’amministrazione comunale alla presenza del sindaco Giampietro Murru, con il poeta Giulio Cesare Mameli, che ha omaggiato l’iniziativa con una poesia. Nella prima lettera, la “I”, oltre alla cartina dell’Ogliastra e alla chiesa di San Cristoforo, sono dipinti i versi “A sa ‘idda de s’ollu ermanu, Beni ènnius siais, In pagi e allirghia; e a totu sa strangìa cun afetu dda erriciàis, su saludu a coro in manu”. Nella lettera “L” sono raffigurati i prodotti simbolo dell’enogastronomia: culurgiones, pane e pistoccu. Nella lettera “B” sono presenti l’olivo e una macina, in riferimento all’olio extravergine d’oliva, prodotto principe. Nella lettera “O” un telaio con il ricamo e l’arte dell’intreccio dei cestini. Nella lettera “N” sono raffigurati il nuraghe e le domus de janas di Scerì. Nella lettera “O” è dipinto l’abito tradizionale con pregiati ricami, tessuti e gioielli. (fe. me.)

RIPRODUZIONE RISERVATA