Nuova scossa nei Campi Flegrei, è la più forte 

NAPOLI. Non c’è tregua nell’area flegrea. La popolazione è ormai sotto stress da giorni e anche ieri alle 13,32 è stata registrata una scossa di 3,9, (una delle più forti degli ultimi tempi) con profondità di 2,5 chilometri ed epicentro nella zona della Solfatara.

La scossa è stata avvertita non solo nei Comuni dei Campi Flegrei ma anche nella zona occidentale di Napoli e del Giuglianese. A Pozzuoli residenti di nuovo in strada, con la prospettiva di trascorrere un’altra notte insonne con gli occhi sugli smartphone per seguire l’aggiornamento della lista delle scosse di terremoto.

Nel frattempo proseguono le verifiche dei vigili del fuoco. Stabile per stabile si stanno accertando le condizioni delle costruzioni. Nel quartiere napoletano di Bagnoli, in via precauzionale, uno stabile abitato da un centinaio di persone è stato evacuato. E subito si è messa in moto la macchina dell'assistenza anche se, come ha sottolineato il prefetto di Napoli, Michele di Bari, in tanti hanno trovato una sistemazione autonoma perché «c’è un tessuto di solidarietà».

Venerdì il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha incontrato i sindaci. C’è chi da giorni dorme con le porte di casa aperte pensando di doversi allontanare precipitosamente da un momento all’altro, chi preferisce trascorrere la notte in auto.

