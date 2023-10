Nuova sconfitta per l’Esperia A Monte Mixi passa la Carver 

Esperia 67

Carver 70

Esperia Cagliari : Pili ne, Cabriolu 3, Kucan 20, Floridia 4, Potì, Villani, Picciau 11, Locci 11, Tocco ne, Corsi ne, Spizzichini 13, Sanna 5. Allenatore Manca.

Carver Roma : Di Bello 4, Ciancaglini, Afeltra 10, Benincasa 15, Galli 8, Taurchini 3, Fucek 1, Pagnanelli 18, Ranucci 7, Lucarelli 4. Allenatore Tretta.

Parziali : 20-19; 40-32; 57-47.

Pure il terzo assalto va a vuoto. Nulla da fare per l’Esperia, superata a Monte Mixi dalla Carver Roma (70-67) e ancora ferma al palo nel campionato di Serie B Interregionale.

Dopo aver controllato la gara per larghi tratti, toccando anche il +13 nel corso del terzo periodo (51-38), i granata sono calati nel finale, incassando un break di 23-10 che è valso il nuovo ko. Vani i 20 punti fatti registrare da Kucan, incisivo nonostante lo scarso feeling al tiro pesante (1/6, mancando anche la conclusione che avrebbe potuto portare la sfida al supplementare).

Dall’altra parte, i protagonisti sono stati Pagnanelli e Benincasa, autori dei canestri che hanno girato l’inerzia del match. Ad appesantire il quadro in casa cagliaritana è l’infortunio a Potì, out già nel primo quarto per una botta al braccio.

Selargius in campo

Secondo impegno in Serie A2 Femminile per la Techfind Selargius, impegnata questo pomeriggio (14.30) sul parquet di San Giovanni Valdarno. Le giallonere vanno a caccia di riscatto dopo lo stop interno per 77-54 maturato all’esordio contro Derthona.



