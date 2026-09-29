Nuova sanzione per il presidente verdazzurro 

Sei mesi di inibizione ai tesserati e 800 euro di multa per la società. È la nuova sanzione del Tribunale Federale Territoriale nei confronti di Gianni Pittorra, presidente della Nuorese, e di Antonello Calvia, all’epoca dei fatti vicepresidente della società verdazzurra e ora senza più ruoli dirigenziali all’interno del club. Le motivazioni complete saranno pubblicate domani, nel prossimo comunicato ufficiale della Figc Sardegna, ma il riferimento riguarderebbe la lunga vicenda che coinvolge la società e l’ex allenatore della Nuorese Luca Rusani, che aveva già portato a un ulteriore stop di 8 mesi sempre per il presidente Pittorra.

Tutto ha avuto inizio nella stagione 2023-2024, quando la Nuorese era in Promozione. Tra Natale e Capodanno, a sorpresa visto che la squadra all’epoca era in testa al campionato e imbattuta, il presidente aveva esonerato l’allenatore Rusani e il suo vice Nicola Ruggeri. In breve tempo si era capito il motivo della clamorosa decisione: pochi giorni prima, il 21 dicembre 2023 all’esterno degli spogliatoi del Frogheri, Ruggeri aveva «esploso diversi petardi di tipo magnum e fornito una pistola scacciacani munita di tappo rosso», come spiegato da un comunicato federale del 7 aprile 2025, «all’allenatore Rusani», che a sua volta aveva «puntato» l’arma finta, «seppur scherzosamente», verso un giocatore della Nuorese, oltre ad aver «esploso diversi petardi».

Per questo episodio, a conclusione delle indagini della Procura Federale, sul finire della stagione 2024-2025 Rusani e Ruggeri erano stati squalificati per 5 mesi e 15 giorni. Ma nel frattempo, a inizio 2024, lo stesso ex allenatore della Nuorese si era rivolto al Tribunale e nella circostanza aveva segnalato che ci sarebbero state difformità sullo stipendio tra il contratto stipulato con il club e quello poi effettivamente depositato, denunciando come avesse ricevuto meno di quanto accordato. Gli accertamenti svolti avevano dato ragione a Rusani, con Pittorra (reduce da una precedente sanzione per una vicenda simile, riguardante l’attaccante Tadeu Moro) che aveva ricevuto gli altri 8 mesi di inibizione con multa di 1.200 euro.

Ora, a quasi tre anni di distanza, la questione torna d’attualità con il nuovo comunicato del Tribunale Federale Territoriale. Nel testo del dispositivo, la società Nuorese viene dichiarata «oggettivamente responsabile per le violazioni ascritte ai signori Gianni Pittorra e Domenicangelo Antonello Calvia», e i due tesserati «responsabili dei fatti a loro ascritti».

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