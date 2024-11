Nuova Rsa dopo dieci anni di attesa 

Dopo dieci anni di attesa dalla presentazione del progetto e cinque dalla posa della prima pietra in cantiere, aprirà il prossimo lunedì la Residenza sanitaria assistita (Rsa) “Villacidro” della società friulana Sereni Orizzonti.

La struttura in via Einaudi, sviluppata su tre piani e con una capienza complessiva di ottanta posti letto, «garantirà un servizio di fondamentale importanza per il Comune di Villacidro e per l’intero territorio», annuncia il sindaco Federico Sollai, già presente come vicesindaco nella giunta Pani nel 2014, quando è stato avviato il progetto. «La nuova Rsa – prosegue Sollai - colmerà un’esigenza di assistenza sanitaria particolarmente sentita da tutto il territorio del Medio Campidano. Sarà la prima a sorgere in Provincia e per questo motivo il servizio permetterà di mantenere gli ospiti, gli anziani degenti, vicino alla comunità di appartenenza e ai propri cari».

Gli ospiti

Il servizio offerto dalla residenza sanitaria assistita per anziani si rivolge a ospiti non autosufficienti, in condizioni di particolare fragilità dal punto di vista sociosanitario, con necessità di assistenza sanitaria o riabilitativa. Vi si accede successivamente al percorso valutativo da parte del Pua, il punto unico di accesso della Asl di riferimento, che indirizza i pazienti verso strutture idonee accreditate e convenzionate dal servizio sanitario nazionale, come quella di Villacidro.

In campo

L'equipe multidisciplinare e i professionisti qualificati sono già pronti ad accogliere le richieste di accesso e fornire informazioni sui servizi offerti, fra cui l'assistenza medica settimanale e infermieristica h24, precisa la direttrice della struttura, Annalisa Spina, che si dice «orgogliosa della apertura della struttura, dato che risponde a una esigenza importante per i cittadini del Sud Sardegna sia per i servizi offerti agli utenti, sia per l'offerta di posti di lavoro».

La Rsa punta anche sull'ecosostenibilità; i pannelli fotovoltaici sono in grado di produrre oltre 173.000 kWh di energia, arrivando a coprire oltre il 60% del fabbisogno dell'edificio, come precisa Mario Modolo, direttore generale del gruppo Sereni Orizzonti: «Anche a Villacidro abbiamo messo in campo tutte le innovazioni che la domotica mette a disposizione, scegliendo soluzioni a basso impatto ambientale. Un traguardo di cui siamo orgogliosi: operiamo in un settore, la sanità, che gioca un ruolo fondamentale nel nostro paese, come gli ultimi anni ci hanno chiaramente dimostrato», conclude il direttore.

Se l'apertura ha la data certa del 2 dicembre, l'inaugurazione ufficiale verrà annunciata quando la Rsa accoglierà i primi ospiti.

