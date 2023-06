Nuova rotonda, troppi pericoli per auto e bici  

Forse la rotonda di viale Repubblica, vicina alla piscina comunale, non è ancora ultimata nei particolari ma siccome è aperta al traffico la sicurezza agli automobilisti va di sicuro garantita. Cosa che invece non è. Intanto è priva di una benché minima cartellonistica che indichi la presenza della rotonda e di sera, nonostante l’illuminazione (scarsa) rappresenta un pericolo per chi arriva da viale Repubblica per imboccare la provinciale che dal ponte di Brabau porta a Torregrande. Sia l’imbocco in cemento che la rotonda non sono colorate con una vernice catarifrangente e, ancor meglio, illuminate per evitare che le auto di notte ci finiscano sopra. Niente di niente e questo rappresenta un pericolo in una strada che soprattutto in estate è molto trafficata. Per di più il manto stradale è molto sconnesso e rischia di mettere a repentaglio le auto con danni importanti alle sospensioni. A queste segnalazioni si aggiungono anche quelle che riguardano i due dossi rallentatori di velocità lungo viale Repubblica prima del ponte di Brabau che con il tempo hanno perso parecchi tacchetti che vanno sostituiti per evitare che altri automobilisti siano costretti a ricorrere al gommista per riparare le forature. Piccole cose ma necessarie, per sistemarle basta davvero poco. ( a.m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA