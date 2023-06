Nuova rotonda in via Roma 

Via libera alla riqualificazione dell’incrocio tra le vie Roma, Repubblica, Musiu e Sibiola. Il Comune di Serdiana ha approvato il progetto di rigenerazione urbana, finanziato con 200mila euro. Il diametro della rotonda presente nell’incrocio sarà aumentato di 2 metri. Al centro verrà sistemata una scultura con la scritta “Città del vino”, opera che sarà illuminata con delle luci sistemate alla base della rotonda. Prevista anche una nuova pavimentazione in granito e la riqualificazione dei marciapiedi. (c. z.)

