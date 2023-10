Nuova rotonda, addio code 

Nuova viabilità a Elmas. Da questa mattina alle 7 verranno aperte al traffico la nuova rotonda e viale Cagliari consentendo la circolazione in entrata e in uscita dal centro abitato di Elmas per permettere il transito delle auto in senso unico in uscita verso la strada statale 130 in direzione Cagliari. Una notizia che non solo i masesi ma tutta la cittadinanza dei numerosi Comuni che percorre la statale 130 per recarsi a Cagliari attendeva da qualche settimana.

I lavori

Quelli per la realizzazione della rotatoria cominciati questa estate avevano richiesto la chiusura totale al transito di un tratto della via Cagliari che da Elmas immette nella 130, e che in moltissimi sceglievano come percorso alternativo soprattutto nelle ore di maggior traffico per evitare la coda al semaforo all’altezza del Tecnomat. Coda che da quando sono state riaperte le scuole effettivamente imponeva l’attesa anche di cinque o sei semafori verdi prima di poter superare l’incrocio.

I bus

Quelli del Ctm potranno infatti transitare nuovamente in via Sulcitana e viale Cagliari perché vengono ripristinate le fermate come si effettuavano prima dell’inizio del cantiere. Sarà invece vietato a partire da oggi alle 7 e fino all’8 gennaio 2024, il transito a tutti i veicoli che provengono dal tratto della statale Iglesiente al chilometro 4,450 e sono diretti a Cagliari per la chiusura della rampa in uscita. È previsto un itinerario alternativo per i veicoli che devono raggiungere le attività che si trovano in via Perucca e in prossimità dell’innesto tra viale Cagliari e la statale 130, sempre in direzione Cagliari, proprio perché è chiusa la rampa di uscita per Elmas, viale Cagliari.

I tempi

«I lavori, di cui questo cantiere è solo una piccola parte - afferma la sindaca di Elmas Maria Laura Orrù - sono molto importanti per la crescita e lo sviluppo non solo di Elmas ma di tutto il territorio. Abbiamo chiesto che si svolgessero nel periodo estivo proprio perché con le scuole e molti uffici chiusi in agosto, abbiamo pensato che i disagi sarebbero stati limitati. Inoltre sia per la chiusura che la riapertura delle strade occorrono una serie di autorizzazioni che non dipendono solo dall’amministrazione comunale. L’amministrazione comunale vuole ringraziare i cittadini per la pazienza che hanno avuto per i disagi di queste settimane».

