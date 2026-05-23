Nuova rotatoria tra via Vesalio e via dei Carbonari: da domani in vigore divieti e cambio di circolazione 

Per la realizzazione di una nuova rotatoria, da domani e sino a venerdì 7 agosto cambia temporaneamente la circolazione veicolare nella via Vesalio, all'altezza di via Dei Carbonari, che creerà non pochi disagi agli automobilisti in una strada già interessata da vari cantieri. Le novità per gli automobilisti riguardano principalmente il divieto di sosta con rimozione forzata validità 0-24 (su ambo i lati); il restringimento di carreggiata nel tratto interessato dai lavori; l'istituzione del limite di velocità di 30 Km/ora; il divieto di sorpasso. Il Comune garantirà il transito in sicurezza dei pedoni.
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