Nuova rotatoria sulla statale 387, scattano i divieti 

Tre mesi di chiusura per realizzare la nuova rotatoria sulla Statale 387, nel territorio di Selargius. Dal 26 ottobre al 31 gennaio del prossimo anno, giorno e notte, scatta il divieto di transito veicolare ai non addetti ai lavori nella bretella di immissione dalla ex Provinciale 93 alla 387 - all'intersezione con via della Scienza - e lo stop nella Statale da via della Scienza quando i lavori interesseranno il lato “Osservatorio astronomico”. Nuove regole nel traffico messe nero su bianco nell’ordinanza stilata dalla Polizia locale.

Il percorso per la definizione del progetto - da 1 milione di euro circa - è partito circa cinque anni fa con il protocollo d’intesa siglato tra Comune e Anas, proprietaria della strada. I lavori, attesi da anni, sono centrati nell’incrocio pericoloso - al chilometro 7,650 della 387 - dove la lista di incidenti, anche mortali, è infinita, e dove le auto sfrecciano a tutta velocità, come denunciano da tempo gli stessi dipendenti del Campus della scienza.

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