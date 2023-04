Nuova rotatoria sulla Sp2 

Grazie ad un milione di euro della Regione verrà realizzata la seconda rotatoria sul tratto di Villamassargia della provinciale 2 e sarà quasi certamente lo stesso Comune a fungere da soggetto attuatore per l’infrastruttura che ha fortemente richiesto allo scopo di realizzare un ulteriore ingresso sul lato ovest del paese e decongestionare, oltre a rallentarlo, il traffico in entrata all’abitato.

L’incontro

Sono le novità annunciate giovedì dall’assessore regionale ai Lavori Pubblici Pierluigi Saiu durante la discussione della “Messa in sicurezza del tratto urbano della Sp2”, ottenuta dalla minoranza in seno alla seduta di Consiglio Comunale. Pierluigi Saiu ha parlato di «un intervento prioritario per la Regione, che si rende necessario per mettere in sicurezza una strada ad alta incidentalità (3 i sinistri mortali registrati negli ultimi mesi)», per poi citare il tavolo operativo avviato a marzo con Provincia e sindaci interessati. Definendola «una vittoria di tutti» l’assessore ha evidenziato «l’importante disponibilità della sindaca Debora Porrà affinché sia il Comune il soggetto attuatore di progettazione e realizzazione della rotatoria», ha reso merito «all’impegno dei consiglieri regionali del Sulcis Michele Ennas e Fabio Usai» e ricordato «vari incontri sul tema con sindaca e vice sindaco di Villamassargia oltre ai solleciti ricevuti dal consigliere di minoranza Fabio Secci».

Il Comune

Ieri la sindaca ha subito notificato le ultime novità alla Provincia comprendendovi anche la riqualificazione, nel tratto interessato, di fognature, illuminazione e marciapiedi. Nel suo intervento l’assessore ha anche annunciato che «la Provincia ha ricevuto la deroga dal Ministero per realizzare il guardrail centrale sulla Sp2 e reperito risorse proprie (secondo indiscrezioni non 5 ma 15 milioni di euro) per finanziarlo». In precedenza, sulla necessità della seconda rotatoria (punto illustrato da Fabio Secci) la minoranza con Franco Porcu e Pierluigi Palmas ha chiesto «il forte impegno dell’assessore Saiu per la viabilità in tutto l’abitato» ricordando i pesanti disagi per i tanti mezzi agricoli che operano nei pressi della Sp2 e che sono costretti a percorrerla e spesso a fare lunghi giri per passare da un lato all’altro.