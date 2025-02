Nuova rotatoria sulla circonvallazione 

Presto al via i lavori per la costruzione della seconda rotatoria sulla circonvallazione di Settimo: i lavori sono stati appaltati lo scorso anno dalla Città metropolitana di Cagliari che spenderà 200mila euro.

La realizzazione del progetto è stata rinviata per evitare disagi agli automobilisti, visto che a meno di un chilometro di distanza la stessa Città metropolitana ha programmato, realizzato e aperto al traffico la rotatoria per Sinnai: ora che questi lavori sono stati ultimati, dovrebbero iniziare finalmente quelli per lo svincolo per Settimo, consentendo agli automobilisti di raggiungere la via San Salvatore, una delle strade centrali dell’abitato. L’opera sarà utile anche per chi ha necessità di svoltare per il paese in sicurezza o di immettersi dal centro abitato nella circonvallazione. (r. s.)

