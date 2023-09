Nuova rotatoria e parcheggi, espropri in via Primo Maggio 

Tutto pronto per gli espropri dei terreni di via Primo Maggio dove sorgerà la nuova rotatoria e i parcheggi a ridosso dello svincolo di Is Pontis Paris, un tempo sede del vecchio distributore di carburante. Il Comune ha pubblicato l’avviso pubblico con la variante urbanistica approvata di recente dal Consiglio comunale: tempo trenta giorni per le osservazioni, poi il progetto per la sistemazione dello svincolo proseguirà il suo iter sino alla progettazione esecutiva e al via ai lavori. Almeno nel tratto di competenza di Selargius: a disposizione ci sono le risorse finanziate dalla Regione all’interno del più ampio progetto da 15 milioni di euro che coinvolge anche i Comuni di Cagliari, Quartu e Quartucciu. Selargius - delegata dai vertici regionali - farà la sua parte con un tesoretto di 4 milioni dedicati ai lavori di messa in sicurezza nel tratto cittadino: verrà sistemato lo svincolo poco più avanti la sede dei vigili del fuoco di Cagliari, realizzati nuovi marciapiedi, adeguato l’impianto di illuminazione, e costruita una rotatoria in via Primo Maggio, di fronte alla sede dei salesiani. Non solo: sono previsti anche interventi finalizzati a contrastare il problema idrogeologico della zona.

