Nuova rotatoria, aperti i cantieri 

Hanno preso il via, a Iglesias, i nuovi cantieri di lavoro relativi alla realizzazione di alcune importanti opere pubbliche.

La rotonda

Sono stati avviati i lavori per la realizzazione della rotatoria Tanì, Barega, Corongiu, e il lavoro per il rifacimento del manto stradale della via Casula per Barega.Gli interventi sono inerenti anche la realizzazione dei marciapiedi e il conseguente abbattimento delle barriere architettoniche nelle vie Fratelli Bandiera e Fra Nicola da Gesturi.Per la realizzazione dei lavori verrà utilizzato un finanziamento di cinquecento mila euro.

«Abbiamo un piano di lavori pubblici – ha spiegato l'assessore ai lavori pubblici, Alberto Cacciarru – che abbraccia tutta la città, dal centro alle periferie, e cerchiamo di dedicare la stessa attenzione sia per le grandi che per le piccole opere. È nostro obiettivo una rigenerazione urbana diffusa, attraverso interventi mirati che ruotano intorno alla valorizzazione di numerose aree cittadine».

Il parcheggio

Fra i lavori pubblici giunti ormai al traguardo, il parcheggio della via Sant’Antonio, realizzato con un finanziamento regionale di oltre un milione mezzo di euro. Il parcheggio su due piani occupa una superficie di mille metri quadri. Le due aree parcheggio hanno due ingressi indipendenti e consentono la sosta di 81 automobili, con 41 stalli nel piano terra , e 40 stalli nel livello superiore, compresi i posti riservati alle persone con disabilità.

«Cerchiamo di ammodernare la città – ha dichiarato l'assessore ai Lavori pubblici – ottimizzare i servizi e rendere la comunità più sicura ed ospitale.Gli interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana hanno proprio questo obiettivo: rendere la città più accogliente e funzionale».

Prima della fine dell'anno sono previste diverse consegne dei lavori, come quella del Centro sportivo o cittadella sportiva nella via Cavaliere San Filippo, a pochi passi dal multisala.ata realizzata grazie alla partecipazione e assegnazione del bando “Sport ed Inclusione” con fondi del Pnrr.Il progetto verte sulla realizzazione di strutture dedicate al calcio, al tennis, al padel.

La consegna dei lavori è prevista entro il prossimo dicembre.

