Nuova richiesta per un impianto fotovoltaico  

«Tante le richieste per gli impianti fotovoltaici nei terreni di Villasor, ma un occhio va all'energia e l'altro alla salvaguardia dei territori». È quanto sostenuto dal sindaco Massimo Pinna. Una delle ultime istanze arrivate all'amministrazione è stata pubblicata sul sito istituzionale: il mittente è la Acme energia solare, azienda con sede a Firenze. Dalla società fanno sapere di aver già presentato il progetto «al Ministero della Transizione ecologica in data 19 dicembre 2022».

L'impianto troverebbe la sua sistemazione nella zona Saltu Bia Montis di Villasor e si parla di un impianto «fotovoltaico a terra avente potenza nominale 99,9908 megawatt di picco». Ma per il sindaco è ancora presto: «Sono tante, tantissime, le aziende che stanno contattando i Comuni come Villasor per questo tipo di impianto», spiega Pinna, «ma bisogna fare delle premesse: innanzitutto si capirà l'impatto ambientale della singola installazione, poi quello complessivo. Non si potranno costruire tutti gli impianti per cui si fa richiesta, sarebbero troppi». Ma questo non significherebbe che le porte sono chiuse: «Presumo che ci saranno punti d'incontro anche con le aziende agricole, può essere interessante ma siamo ancora agli inizi. Non dipende nemmeno (solo) da noi».

RIPRODUZIONE RISERVATA