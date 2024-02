Nuova rete idrica, un cantiere tira l’altro 

Lavori al rush finale in via Roma ma in arrivo ci sono i nuovi cantieri di Abbanoa nella zona di via della Libertà. E nei prossimi mesi spazio agli interventi finanziati con fondi del Pnrr per completare l’ammodernamento della rete idrica in tutta Selargius.

Tre diversi interventi per un totale di quasi 5 milioni di euro investiti per avere otto chilometri di nuove condotte, fra non pochi disagi nella viabilità con divieti e percorsi alternativi che da mesi interessano diverse zone del territorio comunale. «I disagi ci saranno, ma ricordo il triste primato che Selargius aveva per via della rete idrica colabrodo, alla fine avremo una città più efficiente», commenta il sindaco Gigi Concu.

Cantieri e disagi

Il primo step dell’appalto di Abbanoa - con un investimento di 1 milione e mezzo - è alle battute finali. Dopo via San Martino, via Bellini, via Nenni e via Togliatti, i lavori sono concentrati in un tratto di via Roma. «Si stanno completando i collegamenti alle condotte secondarie delle varie traverse», spiegano da Abbanoa. «La più impegnativa riguarda la rete di via San Salvatore che richiede, nelle prossime settimane, una sospensione dell’erogazione idrica in gran parte del centro abitato». Altri dieci giorni di lavori, con la strada non più chiusa al traffico - a parte la deviazione in via Campi Elisi per chi arriva dalla 554 - poi gli operai incaricati dalla società idrica si sposteranno nella zona di via della Libertà, dove verrà riqualificato oltre un chilometro di condotte. Nuovi lavori che rientrano nel pacchetto di interventi, approvato dal Consiglio di amministrazione guidato dal presidente Franco Piga, destinato a diversi centri dell’Isola per l’efficientamento delle reti idriche.

Nuovi lavori

Altri due milioni sono stati appena stanziati con il Pnrr, per altri 2 chilometri di rete da riqualificare: alcuni tratti di via San Martino, in via Rossini, via Rivoli, via Crimea, via don Orione, via Sardegna, via San Pietro e via San Marco. «È l’ennesimo importante investimento di Abbanoa sul territorio di Selargius», sottolinea il sindaco. «Per decenni le reti idriche inadeguate e obsolete sono state oggetto di giustissime lamentele da parte dei miei concittadini, costretti a fare i conti con disservizi continui che io stesso tocco con mano quotidianamente. Questi ulteriori due milioni di euro», conclude Concu, «ci consentono di proseguire nel cammino di riqualificazione delle nostre reti idriche e di lasciare al termine del mandato una città più efficiente».

RIPRODUZIONE RISERVATA