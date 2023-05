Nuova rete idrica, sì ai lavori 

Si parte giovedì prossimo, da via San Martino, dove si lavorerà sulla condotta di distribuzione primaria al servizio dell’intero centro abitato. Si procederà in due step: da giovedì 10 al 24 luglio saranno istituiti divieti temporanei di transito e sosta, inizialmente nel tratto compreso tra l’intersezione con via Roma sino all’altezza di via Gramsci. Una volta ultimati i lavori si procederà con l’altro tratto, tra via Gramsci e l’incrocio con via Venezia.

Quasi un milione e mezzo di euro per riqualificare le reti idriche del centro abitato. Abbanoa investe ancora su Selargius, con tre chilometri di nuove condotte che consentiranno di risolvere il problema delle reti colabrodo che si trascina da anni. L’intervento si concentra in cinque strade - via Bellini, via San Martino, via Roma, via Togliatti e via Nenni - con tanto di rivoluzione e disagi al traffico durante i cantieri.

Le risorse - ottenute grazie ai finanziamenti del Fondo europeo per lo Sviluppo e la Coesione “Fsc” - rientrano nel pacchetto di interventi approvato dal Consiglio d’amministrazione di Abbanoa guidato da Franco Piga: «L’intervento si aggiunge ai numerosi cantieri che negli ultimi anni hanno riguardato la città e che hanno consentito di abbattere drasticamente le dispersioni che toccavano punte oltre il 70 di dispersione», spiegano dai vertici della società. «Così Selargius da maglia nera per l’acqua dispersa è diventato un fiore all’occhiello del servizio idrico regionale».

Si inizia da via San Martino

Si parte giovedì prossimo, da via San Martino, dove si lavorerà sulla condotta di distribuzione primaria al servizio dell’intero centro abitato. Si procederà in due step: da giovedì 10 al 24 luglio saranno istituiti divieti temporanei di transito e sosta, inizialmente nel tratto compreso tra l’intersezione con via Roma sino all’altezza di via Gramsci. Una volta ultimati i lavori si procederà con l’altro tratto, tra via Gramsci e l’incrocio con via Venezia.

«Serve pazienza»

L'ennesimo cantiere nella strada cittadina - dopo la riqualificazione dell'asfalto e la sistemazione della fibra ottica - stavolta finalizzato alla trasformazione della condotta che porterà una razionalizzazione della distribuzione della risorsa idrica e una riorganizzazione dei distretti idraulici urbani. «Si tratta di opere importanti che inevitabilmente comporteranno qualche disagio alla cittadinanza a causa delle modifiche alla circolazione e ai divieti di sosta che di volta in volta verranno comunicati», spiega l’assessore alla Viabilità Gigi Gessa. «Per cercare di andare incontro alle comprensibili esigenze di tutti si procederà per step, e verrà sempre consentito l’accesso ai residenti e il carico e scarico, compatibilmente con il cantiere, ai commercianti. Invitiamo tutti alla pazienza e alla tolleranza, in vista dei benefici futuri per tutta la comunità».

Gli altri interventi

I cantieri - che dureranno in tutto 270 giorni - proseguiranno poi in via Bellini (tra gli incroci tra via San Martino e via Torrente), in via Roma (tra via San Salvatore e via Campi Elisi). Saranno sostituite le condotte dove attualmente si registrano criticità, e in via Nenni (nel tratto tra gli incroci con via delle Azalee e via Togliatti) sarà dismessa la vecchia condotta e realizzata una nuova. In progetto anche via Togliatti, dove si procederà alla sostituzione integrale delle tubature sino a via De Gasperi.

