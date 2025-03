Nuova rete idrica, presto i primi allacci 

Il cantiere delle nuove reti idriche di via Roma, a Selargius, raggiunge il primo traguardo. Ieri i tecnici di Abbanoa e dell’impresa delle manutenzioni hanno avviato il collaudo del primo tratto da via San Martino sino a via D’Azeglio.

«Ora si possono trasferire gli allacci delle utenze e disconnettere parte della vecchia condotta ormai quasi al collasso e soggetta a continue rotture», spiegano dalla società idrica. «Si procederà, quindi, per step: al posto di attendere la fine complessiva dell’intervento, saranno collegati e attivati i diversi tratti man mano che vengono completati».Lavori previsti sino a giugno. «L’intervento», si legge in una nota di Abbanoa, «ricopre un’importanza strategica nella lotta alla dispersione idrica che a Selargius ha già portato, nel corso degli ultimi anni, ad un risparmio complessivo di oltre 90 litri al secondo».

