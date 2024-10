Nuova rete idrica, per due ore niente acqua in alcune zone 

Addio a un chilometro e mezzo di vecchie tubature, tra via Malta, via Ballero e via Catte.

Abbanoa annuncia che oggi verranno effettuati i collegamenti delle nuove reti idriche appena realizzate anche tra le vie Abruzzi, Toscana ed Emilia. Per eseguire le operazioni di ammodernamento della rete idrica sarà necessario sospendere per due ore, dalle 10 alle 12, la fornitura dell’acqua limitatamente alle utenze delle vie Toscana, Abruzzi ed Emilia. Un intervento che riguarderà anche la grossa falla apertasi da martedì nella vecchia rete idrica della città, tra via Catte e via Nenni, e che ora sarà bypassata dalla nuova condotta.

RIPRODUZIONE RISERVATA